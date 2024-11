Le vrai problème du Real Madrid n'est pas Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti doit rencontrer le président Florentino Perez pour discuter de la situation de l'équipe, après la défaite contre Liverpool.

Cependant, Ancelotti n'est pas leur principale préoccupation pour le moment.

En tant qu'entraîneur et visage de l'équipe, il n'est pas surprenant qu'Ancelotti soit au centre des critiques, certaines sans doute méritées. De même, en tant que joueur vedette, la même chose s'applique à Kylian Mbappé, qui a du mal à montrer sa meilleure forme dans les premières étapes de sa carrière au Real Madrid. Cependant, Cadena SER a expliqué que les Blancos sont surtout préoccupés par leur niveau de forme actuel et leur bilan de blessures.

Le club a vu la moitié de son effectif tomber en l'espace de seulement 20 matchs, et enregistre actuellement une moyenne proche d'une blessure par match. Le préparateur physique Antonio Pintus a été félicité par le passé, mais le mois dernier, les premières inquiétudes du vestiaire concernant ses méthodes sont parvenues à la presse, et il semble maintenant qu'elles aient atteint la salle de direction.

Avec un effectif déjà réduit, Ancelotti a eu la main dure. Sans Dani Carvajal, David Alaba ou Eder Militao en défense, avec Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni et Rodrygo Goes blessés et maintenant Vinicius également au repos, il est difficile d'imaginer que de nombreux entraîneurs sortent de cette série avec des performances à la hauteur des attentes. Cependant, la forme avant la crise des blessures n'était pas non plus très impressionnante.