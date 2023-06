Le vrai prix (exorbitant) de Jude Bellingham

Le Real Madrid a payé au Borussia Dortmund une somme initiale de 103 millions d'euros pour recruter Bellingham, mais...

Après des mois de spéculation, le Real Madrid a finalement obtenu la signature de Jude Bellingham au début du mois, ce qui a réjoui les madridistes du monde entier.

Le Real Madrid a payé au Borussia Dortmund une somme initiale de 103 millions d'euros pour recruter Bellingham. Toutefois, la transaction pourrait atteindre 134 millions d'euros en raison des clauses de bonus, et le club de Bundesliga s'attend à recevoir ce montant total, si ce n'est pas très proche, selon Sport.

Les bonus seront liés à un certain nombre de facteurs différents, à la fois en rapport avec le Real Madrid et avec Bellingham. Plus précisément, Dortmund sera payé en fonction du nombre de titres de la Liga et de la Ligue des champions remportés par les Blancs au cours des six prochaines saisons. En outre, ils devront payer chaque fois qu'ils se qualifieront pour la Ligue des champions au cours de cette période.

En ce qui concerne Bellingham, Dortmund sera payé en fonction du nombre de matches qu'il jouera pour le Real Madrid, ainsi que s'il figure dans l'équipe de l'année de la FIFA au cours des six prochaines éditions du prix.

L'opération pourrait s'avérer coûteuse pour le Real Madrid, mais les Madrilènes estimeront certainement qu'elle en vaut la peine, Bellingham étant susceptible d'être l'un des meilleurs joueurs du monde pour de nombreuses années à venir.