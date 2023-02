Le vrai prix de Pavard va vous surprendre

Le Bayern a fait savoir au FC Barcelone qu'il voulait 30 millions d'euros pour le latéral droit Benjamin Pavard.

Le FC Barcelone, à la recherche d'une solution à long terme pour son poste d'arrière droit, a été contacté par Pavard. Le Bayern était réticent à vendre en janvier, tandis que les contraintes financières ont empêché le Barça de faire une offre sérieuse.

30 millions d'euros, pas moins

Cependant, le Barça devrait faire pression pour l'international français cet été, et selon SPORT, le Bayern a fixé son prix à 30 millions d'euros. Le Bayern aurait besoin de cette somme pour faire venir Cancelo, prêté par Man City, pour un contrat permanent, avec une option d'achat fixée à 70 millions d'euros.

Après le départ d'Hector Bellerin en janvier, le Barça ne dispose pas d'un arrière droit naturel dans son équipe première. Et bien que Ronald Araujo et Jules Koundé aient connu des périodes de succès à ce poste, les Blaugrana ont besoin d'une option plus permanente. Pavard, 26 ans, pourrait être une bonne solution.

Koundé a affirmé l'été dernier qu'il n'avait pas l'intention de jouer à ce poste à long terme : "Je ne vais jamais refuser de jouer", a-t-il déclaré à SPORT. "Mais dans ma phase de formation, j'ai toujours été défenseur central et je considère que c'est le poste dans lequel j'ai beaucoup plus de concepts."

L'international français fait partie de l'effectif du Bayern pour le reste de la saison, mais un transfert au Camp Nou est possible cet été.