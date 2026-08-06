Le club d'Arsenal a annoncé, ce jeudi, la prolongation de son partenariat stratégique avec la compagnie « Emirates » à travers un contrat de longue durée qui court jusqu'en 2033, une décision qui renforce l'un des partenariats commerciaux les plus longs et les plus marquants du monde du football.

Le club a confirmé, dans un communiqué officiel, que le nouvel accord garantit le maintien du logo « Emirates » sur les maillots de l'équipe, ainsi que sur les tenues d'entraînement, de même que les droits de dénomination du stade « Emirates », les deux parties poursuivant ainsi leur partenariat entamé en 2006.

En vertu du nouveau contrat, Emirates continue de parrainer Arsenal dans le cadre du plus long partenariat de sponsoring maillot d'un club dans l'histoire de la Premier League anglaise, la relation entre les deux parties entrant dans une nouvelle étape qui s'étend jusqu'en 2033.

Cette annonce intervient à la suite du sacre d'Arsenal en Premier League anglaise, le club estimant que l'accord représente une étape importante pour soutenir ses ambitions lors de la période à venir et pour capitaliser sur les succès obtenus sur et en dehors du terrain.

Richard Garlick, directeur général d'Arsenal, a déclaré : « Remporter le titre de Premier League représente un moment exceptionnel dans l'histoire du club, et Emirates a été un partenaire essentiel de ce parcours, se tenant à nos côtés lors des différentes étapes que nous avons traversées au cours des deux dernières décennies. »

Il a ajouté : « Le renouvellement du partenariat reflète la conviction des deux parties dans l'avenir d'Arsenal et leur volonté commune de poursuivre leur développement et de décrocher davantage de succès. »

De son côté, Sir Tim Clark, président de la compagnie Emirates, a affirmé que la relation avec Arsenal dépassait la notion de sponsoring traditionnel, expliquant que les deux parties étaient parvenues, au cours des années passées, à bâtir une expérience unique pour les millions de supporters du club à travers le monde.

Il a souligné que le partenariat avait contribué à renforcer le rayonnement d'Arsenal à l'échelle mondiale et à proposer des initiatives et des expériences pour les supporters qu'il n'aurait pas été possible de mettre en œuvre sans la collaboration entre les deux parties, affirmant que la compagnie aspirait à continuer d'écrire une nouvelle histoire avec le club londonien.

Arsenal et Emirates devraient célébrer, au cours des prochaines semaines, les 20 ans du lancement du partenariat, à travers une série d'événements et d'activités dédiés aux supporters, ainsi que le lancement d'un nouveau film promotionnel retraçant les temps forts de la relation entre les deux parties, avec la participation de la légende du club, l'Allemand Per Mertesacker.

La nouvelle étape du partenariat débute au moment où Arsenal accueille le Borussia Dortmund dans le cadre du tournoi amical de l'Emirates Cup, disputé au stade Emirates, dans le cadre de célébrations spéciales pour l'occasion.