Le vilain geste de Franck Ribéry

Franck Ribéry n’a pas terminé le match de la Fiorentina contre Cagliari en raison d’un carton rouge pris.

Franck Ribéry a essuyé ce samedi sa deuxième expulsion depuis qu’il évolue dans le championnat italien. Le Boulonnais s’est vu indiquer le chemin des vestiaires à l’occasion du déplacement effectué avec son équipe de la Fiorentina à Cagliari.

L’ancien international français a dû quitter le terrain à la 52e minute en raison d’une grosse semelle sur Zappacosta. Conscient de la brutalité de son geste, il n’a même pas cherché à protester.

Sans leur ailier français, les Florentins n’ont pas réussi à s’imposer alors qu’ils étaient revenus à un but partout grâce à une réalisation de Vlahovic. Avec le nul concédé, ils restent derrière leur adversaire du jour au classement (14e).

La précédente fois où Ribéry a vu le rouge avec l’équipe toscane c’était le 27 octobre 2019 contre la Lazio. A l’époque, il avait été sanctionné pour avoir poussé l’arbitre assistant.

Au niveau statistique, et à l'image de toute son équipe, l’ancien joueur du Bayern ne réalise pas non plus une énorme saison. En 23 rencontres, il n’a signé que 2 buts et 5 passes décisives. Le poids de l’âge commence à se ressentir pour Ribéry.