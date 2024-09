Le vide intersidéral pour Sergio Ramos

FC Séville vs Getafe

Le 30 juin, Sergio Ramos a décidé de quitter Séville pour la deuxième fois de sa carrière.

Depuis, il est à la recherche d'un nouveau club, dans l'espoir de poursuivre sa carrière hors d'Europe.

Il y a eu des contacts continus avec la MLS et l'Arabie Saoudite, mais jusqu'à présent, rien ne s'est concrétisé. Ramos et ses représentants continuent de travailler sur des opportunités, et l'une d'entre elles s'est présentée ces dernières semaines au Brésil.

Destination exotique pour Ramos ?

Le Botafogo a montré de l'intérêt pour Ramos, et des discussions ont eu lieu la semaine dernière. Cependant, ED affirme qu'un accord a échoué car l'équipe brésilienne n'est pas disposée à répondre aux exigences de l'ancien défenseur central du Real Madrid.

Le Botafogo n'est pas le premier club brésilien à rejeter Ramos, car il a également été refoulé par Vasco de Gama et Flamengo. Les Corinthians ont envisagé une proposition, mais il est peu probable qu'elle soit acceptée. Par conséquent, l'attente d'un retour au football va se poursuivre.