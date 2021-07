Le vibrant hommage de Joachim Löw à Toni Kroos

Le milieu de terrain a annoncé qu'il ne jouerait plus avec l'Allemagne après l'élimination à l'Euro. La fin d'une magnifique carrière internationale.

Toni Kroos, le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde ayant accumulé 106 sélections avec l'Allemagne, a annoncé sa retraite internationale. La star du Real Madrid n'a que 31 ans mais, mais après avoir fait ses débuts avec la Mannschaft en 2010, elle estime que le moment est venu de faire ses adieux.

La dernière sortie de Kroos sous le maillot de la Mannschaft a donc eu lieu lors de la défaite 2-0 contre l'Angleterre au stade de Wembley, lors du Championnat d'Europe. "J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne. Il n'y en aura pas d'autres (...) Cela faisait longtemps que j'avais pris la décision d'arrêter après ce tournoi. Il était clair pour moi, depuis longtemps, que je ne serais pas disponible pour la Coupe du monde 2022 au Qatar" , a notamment justifié le milieu de terrain, sûr de sa décision.

"Il était un modèle absolu, en particulier pour les jeunes joueurs"

Considéré comme un monument de la Mannschaft, Toni Kroos laisse derrière lui de merveilleux souvenirs. Joachim Löw, son désormais ex-sélectionneur a tenu à lui rendre un vibrant hommage, à la hauteur de sa carrière internationale . "Comme au cours des dernières semaines, Toni a toujours été là avec une passion incroyable, un grand engagement et un grand dévouement, il était un modèle absolu, en particulier pour les jeunes joueurs" , a ainsi commenté le technicien sur le site de la DFB.

"Toni a des qualités exceptionnelles et a été un grand leader sur et en dehors du terrain. Je tiens à remercier Toni du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour la DFB (fédération allemande, NDLR) et l'équipe nationale au fil des années. "106 matches internationaux, notre long voyage ensemble et notre triomphe au Brésil nous lieront à jamais. Merci Toni !", a ensuite ajouté le technicien, arrivé en 2006 sur le banc de l'Allemagne et qui a lui aussi dit adieu à la sélection au sortir de l'Euro.