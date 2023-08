Le vestiaire du Barça clashe le "traître" Dembélé

Sergi Roberto et Marcos Alonso, deux vétérans du FC Barcelone, se sont dits totalement choqués par le départ imminent d'Ousmane Dembele.

La semaine dernière, on apprenait que le Paris Saint-Germain s'intéressait à lui et mardi soir, sur le terrain à Las Vegas, le manager Xaiv Hernandez avait confirmé son départ.

"C'est dommage. C'est un joueur très important pour nous. Il est là depuis de nombreuses années, il était très aimé par l'équipe. Nous sommes tristes, mais nous devons continuer, nous avons une grande équipe et nous pouvons rivaliser avec n'importe qui", a déclaré Roberto à Relevo.

Xavi a admis qu'il était déçu par la décision de Dembele, et Roberto partage ce sentiment.

"Oui. En fin de compte, quand on aime une personne, on se sent un peu mal qu'elle choisisse une autre option. C'est un travail et chaque personne décide de ce qui est le mieux pour elle. Il aura ses raisons. Ici, nous lui avons tout donné et il sait qu'il était un joueur important pour nous. Nous aurions aimé qu'il reste, je lui souhaite le meilleur".

Autant que la décision elle-même, c'est le moment choisi pour la prendre qui a surpris les Barcelonais. Au cours des six dernières années de sa carrière en Catalogne, les raisons d'un départ étaient nombreuses, mais cette année, il semblait plus enclin à rester.

"Ce n'est pas un joueur qui parle beaucoup. Nous lisions tous qu'il allait probablement partir, mais nous ne savions pas à 100 % quelle décision il avait prise. C'est dommage, mais je lui souhaite le meilleur car c'est un bon coéquipier, un bon ami. Cette équipe mettra tout en œuvre pour lui permettre de progresser".

"Il n'y avait aucune indication. Personne ne savait rien jusqu'à ce que la presse s'en fasse l'écho. Il était très important pour nous et nous espérions qu'il resterait, comme l'année dernière. Il était très heureux au Barça. Nous ne savions rien.

De son côté, Alonso a révélé à Sport qu'il était lui aussi complètement déconcerté par cette décision.

"Je suis un peu en retrait par rapport à tout cela. Ousmane n'a rien dit aux joueurs. Tant que ce n'est pas officiel, c'est l'un des nôtres dans le vestiaire et nous verrons ce qui se passera. C'est un joueur important, mais nous devons regarder devant nous. Nous avons un très bon groupe, nous devons tous aller dans la même direction".

C'est ce que semble faire le FC Barcelone, qui planifie d'ores et déjà l'utilisation des revenus potentiels et surprenants de Dembele. Xavi a clairement indiqué ses priorités au club.