Le club de Lens connaît une grande activité lors de l'actuel marché des transferts estival, après avoir terminé la saison dernière à la deuxième place de la Ligue 1, en plus de son sacre en Coupe de France.

Le site « Foot Mercato » a indiqué que Lens a entamé ses négociations pour recruter l'Algérien Yacine Titraoui, joueur du club belge de Charleroi.

Le joueur malien Mamadou Sangaré est proche de quitter Lens afin de renforcer les rangs de Brentford.

Sangaré avait rejoint Lens la saison dernière, et il devrait devenir la vente la plus chère de l'histoire du club, pour un montant de 48 millions d'euros.

Pour compenser son départ, le club français a jeté son dévolu sur le Néerlandais Bogarde, joueur du club autrichien du LASK Linz, lié par un contrat courant jusqu'en 2028. Mais Bogarde n'est pas la seule option pour renforcer le milieu de terrain, puisque les informations indiquent que le nom de l'international algérien Titraoui figure parmi les priorités de la direction de Lens.

Titraoui, qui a disputé 5 matches internationaux avec la sélection algérienne, possède une expérience remarquable avec Charleroi. Malgré sa convocation à la Coupe du monde 2026, il n'a joué aucune minute durant le tournoi. Il lui reste encore une année de contrat avec Charleroi, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire.

Ses prestations au cours des derniers mois ont attiré l'attention de nombreux observateurs, après avoir pris part à 42 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, durant lesquels il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives.

Titraoui est surnommé « le Verratti algérien », en référence à son style de jeu semblable à celui de la star italienne Marco Verratti.

Des discussions sont actuellement en cours entre les différentes parties concernant ce transfert, alors que le joueur affiche une volonté claire de rejoindre le club français, qui dispose d'un atout important : sa participation à la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui lui donne un avantage dans la course à sa signature.