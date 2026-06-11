Alors que la Coupe du monde 2026 débute ce jeudi, le FC Barcelone n’a enregistré qu’une seule vente, celle de Robert Lewandowski. Cependant, le club catalan a créé la surprise en recrutant Anthony Gordon pour 80 millions d’euros.

Si le mercato estival est loin d’être terminé, les priorités de Deco, le directeur sportif catalan, se dessinent plus clairement.

Selon Mundo Deportivo, qui cite des sources sûres, le club suit toujours Julian Álvarez pour renforcer son attaque, Alessandro Bastoni pour la défense centrale gauche, et négocie le maintien de João Cancelo sous forme de prêt.

Les performances brillantes de l’Anglais en fin de saison, ainsi que ses excellentes statistiques en matière de passes décisives et de buts marqués, ont poussé le Barça à reconsidérer le versement des 30 millions d’euros convenus avec Manchester United.

L’Anglais souhaitait pourtant rester, même si son salaire au Camp Nou n’a jamais atteint, et n’atteindra jamais, le niveau de ses émoluments à Old Trafford.

Toutefois, selon plusieurs médias, le club catalan lui aurait déjà signifié son départ. Sa réaction n’a pas tardé : il a immédiatement supprimé toute référence à Barcelone de ses réseaux sociaux, manifestant ainsi son désarroi.

La situation de Cancelo se complique : le Portugais cherche toujours à se libérer de son contrat avec Al-Hilal, sans grand succès pour l’instant.

Par ailleurs, Mundo Deportivo estime que le prix réclamé par l’Inter pour Bastoni est trop élevé et suggère de prolonger Andreas Christensen, un défenseur solide sans être de premier plan, mais capable de combler les brèches.

Malgré l’enregistrement d’un départ pour chaque arrivée, le club catalan n’a toujours pas les marges financières nécessaires pour recruter les joueurs qu’il vise.

En conclusion, le quotidien estime qu’il vaut peut-être mieux se tourner vers La Masia, le véritable trésor du club : « Lorsque le centre de formation devient le plan de secours, le club est en bonne posture. »