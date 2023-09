Le verdict implacable de Govou sur l’OL !

Après une nouvelle défaite, Lyon s’enlise dans une crise sans précédent. Une ancienne légende du club pète les câbles.

Pour la 4éme fois de la saison, Lyon s’est incliné. Cette fois-ci contre le Stade Brestois (1-0). Une défaite de trop pour Sidney Govou.

Lyon d ans l a tourmente

A Lyon, plus rien ne va. Malgré le départ de Laurent Blanc et l’arrivée de Fabio Grosso, le club rhodanien n’arrive toujours pas à décoller. Défait ce week-end par le Stade Brestois (1-0) à l’occasion de la 6éme journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est 17éme au classement. Le club rhodanien enregistre un triste bilan de 4 défaites et de 2 matchs nuls en 6 rencontres de Ligue 1.

Une situation inacceptable pour Sidney Govou qui a poussé un coup de gueule.« Après la défaite à Brest, j’ai encore entendu dire : "On est l’OL, c’est inacceptable, c’est inadmissible…" Je n’en peux plus de cette phrase. » a d’abord lancé l’ancien capitaine des Gones. L’international français estime que le slogan du club est galvaudé puisque le club n’arrive pas à se relever. Il appelle à la reconstruction du club.

Govou, réaliste

« Elle m’énerve plus qu’autre chose. On est l’Olympique Lyonnais", cela ne veut plus rien dire. On doit arrêter d’imaginer ce que l’OL devrait être. Aujourd’hui, le club a le classement qu’il mérite. La réalité, c’est que le club est avant-dernier. Je ne le dis pas pour embêter, c’est factuel, point. C’est toute une organisation, une façon de fonctionner qui est en question. Je ne comprends pas cette incapacité à faire son autocritique. On vit sur une image, un passé très lointain qui n’existe plus. Il faut penser à court terme et remédier rapidement aux problèmes. » a ajouté Govou.