Lors du derby mancunien entre Manchester United et Manchester City (0-1), Phil Foden a reçu un carton rouge, tandis que Bruno Fernandes s’en est bien sorti. Mais ce n’était pas la seule décision arbitrale qui a fait beaucoup parler. Le but validé d’Erling Haaland a été précédé d’une situation de hors-jeu litigieuse, comme l’a reconnu Pro Ref.

Auprès de Sky Sports, l’instance anglaise des arbitres a fait savoir qu’une erreur avait été commise et que le 0-1 avait été validé à tort, après que le but avait d’abord été refusé pour hors-jeu.

Josko Gvardiol a adressé le ballon à Enzo Fernández, qui se trouvait en position de hors-jeu. L’Argentin a tenté de reprendre le ballon de la tête et a ainsi obligé Lisandro Martínez à le défendre. Haaland s’est alors retrouvé complètement seul au second poteau et le Norvégien a pu pousser le ballon au fond.

L’arbitrage avait refusé le but pour hors-jeu, mais la VAR a désavoué l’arbitre Michael Oliver et ses assistants, et a finalement validé le but. Après la rencontre, la colère était grande chez les Red Devils. Michael Carrick et Martínez, mais aussi les légendes du club Roy Keane et Gary Neville, ont fait part de leur mécontentement.

Pro Ref, l’instance des arbitres, a depuis réagi. « Lors de cette même action, il a été établi qu’Enzo Fernández n’avait pas touché le ballon. Dès lors, l’évaluation d’une éventuelle situation de hors-jeu relève d’une décision subjective », explique l’instance.

L’instance arbitrale reconnaît ensuite qu’une erreur a été commise. « À ce moment-là, la VAR n’a toutefois pas identifié l’influence potentielle de sa position et aurait dû recommander un on-field review. »

« Manchester United a été contacté ce soir afin de reconnaître que, selon nous, il y a eu une erreur d’appréciation. L’incident sera évalué », précise l’instance.