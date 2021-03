Le Trophée des Champions programmé à Tel-Aviv

La LFP vient faire savoir que le rendez-vous entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe se tiendra le 1er aout prochain à Tel-Aviv.

La Ligue de Football Professionnel vient de communiquer les premières dates de la prochaine saison footballistique. Elle a notamment fait savoir que le Trophée des Champions se disputera le 1er aout prochain et qu’il y aura un nouveau lieu pour organiser cet évènement.

Le septième pays étranger à accueillir le Trophée des Champions

Cette année, le match en question se déroulera à Tel-Aviv dans la capitale israélienne. C’est la première fois que ce pays est choisi pour la saison française. L’enceinte s’appelle Bloomfield. Elle est de 29400 places et accueille habituellement les matches du Hapoël Tel-Aviv et Maccabi Tel-Aviv.

Le trophée s’était déjà expatrié hors France par le passé, et souvent dans des lieux exotique. Il y a eu notamment une opposition au Gabon en 2013, mais aussi au Maroc et en Tunisie. Les Etats-Unis, la Chine et le Canada avaient également accueilli ce match.

Cette saison, c’est le PSG qui a remporté cette Supercoupe française en dominant son rival de l’OM. Le match s’était joué en janvier au Stade Félix Bollaert de Lens.

Dans le cas où le vainqueur du championnat est le même que celui de la Coupe, l’opposition mettra aux prises le champion à son dauphin.

Le PSG a remporté les 8 dernières éditions du Trophée des champions. Il faut remonter à 2012 et le succès de l’OL sur Montpellier pour voir une autre que Paris triompher dans cette épreuve.

La LFP a aussi annoncé que la 1ère journée de la saison 2021/2022 de Ligue 1 aura lieu le week-end des 7 et 8 août 2021. La 38ème levée, elle, a été placée au samedi 21 mai 2022 (multiplex).