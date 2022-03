Le troll d'un fan de la Suisse sur l'Italie et le Mondial

Un supporter de la Suisse, présent lors du match amical contre l'Angleterre samedi soir, s'est mis à troller l'équipe nationale italienne pour avoir manqué, une nouvelle fois, la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un acte moqueur, non dénué de créativité.



Moqueur, il a brandi une image agrandie issue de la recherche Google sur laquelle on pouvait lire "Italie Coupe du monde Qatar 2022" et, en dessous, "Vous voulez dire la Suisse ?".

C'est la Suisse, bien sûr, qui a fait deux fois match nul contre les Azzurri lors de la phase de groupe des qualifications de l'UEFA pour les envoyer en barrages, où ils ont été assommés par la Macédoine du Nord (0-1). Et ce résultat doit être d'autant plus doux pour les supporters que l'Italie a écrasé les Suisses 3-0 à l'Euro 2020. Drôle de revanche...!



Les supporters suisses se moquent de l'Italie