Le triplé en Norvège ne convainc pas Dembélé… et révèle une surprise concernant ses meilleures performances

La star française Ousmane Dembélé a guidé l’équipe de France vers une large victoire (4-1) face à la Norvège vendredi soir, après une prestation de haut vol ponctuée par son premier « triplé » en sélection.

Grâce à ce triplé, l’attaquant du Ballon d’Or s’invite dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026, avec quatre réalisations au compteur, aux côtés de Kylian Mbappé, Erling Haaland, et Vinícius Júnior, juste derrière le leader du classement, la star argentine Lionel Messi (5 buts).

Sur le plan statistique et tactique, cette soirée mondiale s’inscrit parmi les performances les plus abouties de sa carrière internationale, même si l’intéressé a tempéré l’enthousiasme autour de sa propre prestation.

Interrogé en zone mixte après la rencontre, l’attaquant a confié sa satisfaction à Foot Mercato : « Je suis extrêmement heureux, c’est un moment important et très spécial pour moi dans cette Coupe du monde. Mais comme je l’ai déjà dit, même si ma prestation de ce soir a été excellente, j’estime avoir été plus influent et plus efficace lors de nos deux précédents matchs contre le Sénégal et l’Irlande du Nord (matchs amicaux avant la Coupe du monde). »

La star française a toutefois mis en garde ses coéquipiers, insistant sur la nécessité de garder les pieds sur terre au regard de la difficulté des prochaines rencontres : « Nous devons désormais rester extrêmement concentrés car les matchs les plus importants approchent ; je me sens très bien sur le terrain et au sein du groupe, mais le plus important, c’est toujours l’équipe et ce qui nous attend lors des prochains rendez-vous. Nous ne devons pas nous laisser emporter par la joie ni céder à la vanité, car le prochain match contre la Suède s’annonce compliqué et, en phase à élimination directe, tout peut arriver ; nous devons donc rester parfaitement concentrés. »