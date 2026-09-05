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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Le triple de Barcelone : le Betis dévoile les difficultés du Real Madrid

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
FC Barcelone
Malaga
Levante
Deportivo Alaves
Espagne

Une malchance évidente

Le Real Madrid a manifestement souffert d'un manque de réussite dans l'exploitation de ses occasions lors des premières journées de la Liga, les ballons repoussés par les poteaux et la barre transversale ayant été très présents dans les matchs de l'équipe jusqu'à présent.

Le Real Madrid a subi sa première défaite de la saison, s'inclinant face au Real Betis sur le score d'un but à zéro, vendredi, lors de la quatrième journée de la Liga.

Les statistiques du réseau Opta ont révélé que les tirs du Real Madrid ont été repoussés six fois par les poteaux et la barre transversale jusqu'à la quatrième journée de la saison 2026-2027.

Ce chiffre représente le triple de ce qu'ont enregistré Malaga, Barcelone, Levante et Alavés, puisque chacune de ces équipes n'a vu que deux tirs repoussés par le cadre à ce même stade du championnat.

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