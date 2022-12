Le très convoité Rabiot dévoile sa prochaine destination

Adrien Rabiot a révélé qu'il serait intéressé par un transfert en Premier League.

L'équipe italienne a fait l'objet d'une enquête pour irrégularités financières et il est même suggéré qu'elle pourrait être reléguée de Serie A, ce qui suscite des doutes sur l'avenir de ses joueurs clés.

Rabiot a rejeté une offre de Manchester United l'été dernier, mais le joueur de 27 ans, qui était à l'essai chez son rival Man City lorsqu'il était adolescent, a admis qu'il serait intéressé par un transfert en Angleterre lorsque son contrat expirera en juin.

"J'ai eu un bref passage à Manchester City et c'était très positif", a déclaré Rabiot. "J'aime l'atmosphère qui entoure le football, car c'est différent de la France ou de l'Italie. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Premier League."

"Je ne sais pas [quand]. Je n'ai pas d'équipe préférée en Angleterre, il n'y en a pas une qui se détache forcément pour moi, c'est le championnat général qui m'attire. Il correspond davantage à mes qualités."

Alors que l'on pense que United conserve un intérêt pour Rabiot, ils ont signé Casemiro après avoir été rejeté par le Français et le club espère également faire un autre mouvement pour Frenkie de Jong l'année prochaine.

L'hésitation de Man Utd pourrait permettre à un autre club de s'emparer de Rabiot et, après avoir été précédemment lié à lui, Chelsea pourrait représenter la meilleure option pour le meneur de jeu.

Les Blues cherchent à restructurer leur milieu de terrain, avec Jorginho en fin de contrat cet été, ainsi que N'Golo Kante, et Rabiot pourrait représenter un naturel, rentable pour l'Italien.

Bien qu'il y ait eu des préoccupations concernant l'attitude hors du terrain et l'aptitude physique de Rabiot, le joueur insiste sur le fait qu'il a progressé ces derniers temps pour devenir plus équilibré.

"Je traverse une bonne période de ma carrière", a déclaré Rabiot. "Moi aussi j'ai grandi et j'ai mûri, mon football aussi. Il est fondamental pour mon style que je sois en bonne forme physique et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé depuis mon arrivée à la Juve.

"Il y a eu une période où j'ai été beaucoup critiqué, mais cela ne m'a pas abattu. De la même manière, je n'ai pas l'intention de m'emballer maintenant que je reçois des éloges.

"Je suis plus concentré pendant tout un match. J'essaie aussi de croire davantage en moi, de travailler plus dur à l'entraînement, tout cela fait de moi un joueur plus complet qu'il y a quelques années."