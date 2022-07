Le très convoité monsieur Lingard

L'ancien ailier de Manchester United, Jesse Lingard, semble être le joueur libre le plus convoité par les clubs de Premier League et de MLS.

L'attaquant anglais a quitté le club de son enfance à la fin de la saison dernière, à l'expiration de son contrat.

Depuis, il est disponible sur un transfert gratuit et de nombreux clubs sont très désireux de le signer.

Avec la Coupe du monde au Qatar qui se profile à l'horizon, le joueur de 29 ans veut jouer et plusieurs options s'offrent à lui.

En Premier League, le club de David Moyes, West Ham United, est le plus intéressé, selon le Daily Mail. Son récent prêt au club londonien a été très fructueux.

Cependant, il y a de la vie au-delà des Hammers. Everton, Tottenham et Newcastle, qui ont tenté de le recruter en janvier sans succès, ont également demandé à le récupérer.

Et selon ESPN, Lingard a de multiples propositions de la MLS.

L'une d'entre elles vient de DC United, qui sera dirigé par son ancien coéquipier Wayne Rooney.

L'ancien joueur anglais a lancé un nouveau projet sportif à Washington et serait intéressé par la présence de Lingard en tant que star.

C'est maintenant à lui de choisir entre ses multiples destinations, avec en jeu une place pour la Coupe du monde au Qatar.

Alors qu'il lui restait six mois de contrat à Old Trafford, Lingard a continué à jouer un petit rôle pour Manchester United, qui ne l'a pas renouvelé et ne lui a pas permis de partir en prêt.

L'international anglais a baissé le rideau sur sa décennie à Manchester United en jouant seulement 540 minutes, réparties sur 21 matchs, sur l'ensemble de la saison dernière, et en marquant seulement deux buts.