Le très bel hommage de Cristiano Ronaldo à Pepe

Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez et Porto ont rendu un hommage émouvant à Pepe, le légendaire défenseur ayant annoncé sa retraite.

Pepe, légende du Real Madrid et du Portugal, a annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite après 23 ans de carrière. Le défenseur a disputé 742 matches pour quatre clubs différents, dont Porto, le Real Madrid et Besiktas, et a obtenu 141 sélections en équipe nationale. Sa dernière apparition sous le maillot de la Selecao a eu lieu contre la France en quart de finale de l'Euro 2024.

L'article continue ci-dessous

Alors que le vétéran a décidé de raccrocher les crampons, son ancien collègue du Real Madrid et du Portugal, Ronaldo, s'est rendu sur Instagram pour lui rendre un vibrant hommage : "Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que tu représentes pour moi, mon ami. Nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner sur le terrain, mais la plus grande réussite est l'amitié et le respect que j'ai pour toi. Tu es unique en ton genre, mon frère. Merci pour tout."

Roberto Martinez, l'entraîneur du Portugal, et Porto se sont également joints à l'attaquant d'Al-Nassr pour rendre hommage au joueur de 41 ans. Martinez a partagé son message sur une vidéo YouTube publiée par la Fédération portugaise de football : "Cher Pepe, aujourd'hui est un jour très spécial pour toi et ta famille, mais aussi pour le football portugais. Je tiens à t'adresser mes meilleurs vœux. Je diviserai mon message en deux points. Tout d'abord, les félicitations. Félicitations pour ta carrière, une carrière pleine de succès, pleine de bons moments et de bons souvenirs qui resteront avec toi pour le reste de ta vie.

"Deuxièmement, merci. Merci pour ce que vous avez fait pour l'équipe nationale, pour ce que vous avez fait lors de votre cinquième Championnat d'Europe, qui est sans aucun doute un exemple. Vous avez laissé un héritage aux générations futures du Portugal. Félicitations et merci. Que ce soit le début d'une nouvelle étape pleine de bonheur dans ta vie, avec ta famille."

Les Dragons, depuis leur page Instagram, ont écrit : "Une carrière et un héritage qui seront toujours un exemple pour tout fan de Porto. Il n'y a que deux mots possibles : félicitations et merci."