Le très bel hommage d'une star du Real Madrid à Diogo Jota

Il a pris cette décision mardi soir, jour du match du Real Madrid au Portugal, pays natal de Jota.

Jota et Alexander-Arnold étaient de bons amis lorsqu'ils partageaient le même vestiaire à Anfield, et ce jusqu'en juin dernier, date à laquelle Alexander-Arnold a rejoint Madrid. Quelques semaines plus tard, Jota périssait dans un tragique accident de voiture avec son frère André Silva dans la région de Zamora, en Espagne. Leur disparition a bouleversé le monde du football, et plus particulièrement les footballeurs eux-mêmes.

Comme l'a souligné le compte Instagram Rising Ballers (via Diario AS), Alexander-Arnold portait un hommage à Jota sur ses chaussures à l'Estadio da Luz. Un « 20 » accompagné du symbole de l'infini était visible sur le cou-de-pied, en référence au numéro de Jota à Liverpool.

Pendant plusieurs semaines et mois après sa disparition, et encore aujourd'hui, l'impact de ce décès s'est fait sentir, notamment à Anfield. Le latéral du FC Barcelone, João Cancelo, et un autre de ses coéquipiers en sélection portugaise, Ruben Neves, ont été submergés par l'émotion en entrant sur la pelouse face au Real Madrid avec Al-Hilal lors de la Coupe du Monde des Clubs. La veille du match de Ligue des Champions contre Liverpool à Anfield, le Real Madrid a également déposé une gerbe sur sa tombe.

Alexander-Arnold lui-même a décrit Jota comme un « véritable ami » et un « grand coéquipier », et a déclaré qu'il souhaitait se souvenir de lui « avec un grand sourire » lorsque la douleur s'atténuera. Lors d'une interview pendant la Coupe du Monde des Clubs, Trent a expliqué que Jota « illuminait chaque pièce » et que personne ne l'oublierait.