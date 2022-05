Le très beau compliment de Riquelme à Busquets

Le légendaire Argentin a déclaré que le milieu de terrain du FC Barcelone a changé le concept de ce qu'est le football et est unique dans ce sport.

"Quand il est apparu, Sergio Busquets a changé le concept du football", a déclaré Riquelme.

"Il est unique au monde. Il n'y a pas d'autre joueur comme lui". Riquelme sait de quoi il parle.

L'homme de 41 ans a connu une carrière de 18 ans au cours de laquelle il a représenté Boca Juniors, Barcelone, Villarreal et Argentinos Juniors. Il a été sélectionné 51 fois dans l'équipe nationale argentine et est une véritable icône.

Riquelme occupe actuellement le poste de vice-président de Boca. Busquets, 33 ans, a gagné tout ce qu'il y a à gagner.

Il a fait toute sa carrière au FC Barcelone et compte 133 sélections dans l'équipe nationale espagnole. Il a remporté le championnat d'Europe et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Et il continue encore.

Busquets est actuellement le cœur de l'équipe de Barcelone de Xavi Hernandez et ira à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Roja. Son contrat au Camp Nou court jusqu'à l'été 2023.