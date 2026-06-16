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Hussein Hamdy

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Le transfert tant attendu est officiel : il a signé son contrat avec le Real Madrid

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Un nouveau défi

L'un des joueurs les plus en vue a signé ce mardi son contrat de transfert au Real Madrid, à compter de cet été.

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, « Last news... Bernardo Silva a officiellement signé son contrat de transfert avec le Real Madrid ».

Son contrat avec Manchester City expirant le 30 juin, le milieu portugais est libre de s’engager avec le club de son choix.

Romano a ajouté : « Le transfert annoncé il y a une semaine est désormais confirmé, le milieu de terrain portugais ayant rejoint le Real Madrid pour un contrat de deux ans, avec une option de prolongation pour une troisième saison. »

L’expert en transferts conclut : « L’entraîneur portugais José Mourinho tenait absolument à recruter Bernardo Silva. »

Selon le journal espagnol El Confidencial, Silva aurait souhaité reporter sa signature au mois de juillet afin de limiter son exposition fiscale en Espagne, où le taux d’imposition peut atteindre 45 % des revenus.

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