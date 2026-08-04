Le transfert se précise : Trabzonspor annonce la date d'arrivée de Salah

Le club de Trabzonspor a dévoilé de nouveaux détails concernant ses négociations avec la star égyptienne Mohamed Salah, confirmant que le joueur arrivera en Turquie demain, mercredi à la mi-journée, en vue de finaliser les démarches de son transfert dans les rangs de l'équipe.

Le club turc a déclaré, dans un communiqué officiel adressé à ses supporters : « Mohamed Salah, avec qui nous avons entamé les négociations de transfert, sera présent à l'aéroport Istanbul-Atatürk, au terminal de l'aviation générale, à 12h00 pile, le mercredi 5 août. »

Le communiqué a ajouté que le joueur devrait se rendre dans la ville de Trabzon dans la soirée du même jour, les détails du programme d'accueil officiel devant être révélés dans les heures à venir via les canaux médiatiques officiels du club.

Trabzonspor avait annoncé plus tôt, dans la soirée de mardi, le début de ses négociations officielles pour engager le capitaine de la sélection égyptienne, en publiant un bref communiqué dans lequel il indiquait : « Les négociations concernant le transfert de Mohamed Salah dans notre club ont commencé. »

Avant l'annonce officielle du début des négociations, le compte officiel du club turc avait publié une vidéo montrant les trois pyramides d'Égypte, en référence claire à la proximité d'un accord avec la star égyptienne, avant que les développements ne s'accélèrent au cours des heures suivantes.

Selon des rapports de presse turcs, Trabzonspor est parvenu à un accord de principe avec Salah et son agent Ramy Abbas au sujet d'un contrat s'étendant sur deux ans, dans l'attente de la finalisation des démarches définitives et de l'annonce officielle de la transaction.

La démarche de Trabzonspor intervient à un moment où le nom de Mohamed Salah, âgé de 34 ans, a été associé à un transfert vers plusieurs clubs au cours de la dernière période, après avoir mis fin à son aventure avec Liverpool à l'issue de la saison dernière.

Le joueur égyptien était entré dans le viseur de plusieurs clubs, dont Beşiktaş, avant que les négociations entre les deux parties ne se heurtent à des obstacles, en plus d'offres et de l'intérêt de clubs saoudiens, notamment Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Qadsiah.