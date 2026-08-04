Le club de Trabzonspor a dévoilé de nouveaux détails concernant ses négociations avec la star égyptienne Mohamed Salah, confirmant que le joueur arrivera en Turquie demain, mercredi à la mi-journée, en vue de finaliser les démarches de son transfert vers l'effectif de l'équipe.

Le club turc a déclaré, dans un communiqué officiel adressé à ses supporters : « Mohamed Salah, avec qui nous avons entamé les négociations de transfert, sera présent à l'aéroport d'Istanbul Atatürk, au terminal de l'aviation générale, à midi précises le mercredi 5 août. »

Le communiqué a ajouté que le joueur devait se rendre dans la ville de Trabzon dans la soirée du même jour, les détails du programme de l'accueil officiel devant être révélés dans les prochaines heures via les canaux médiatiques officiels du club.

Trabzonspor avait annoncé plus tôt dans la soirée de mardi le début de ses négociations officielles pour recruter le capitaine de la sélection égyptienne, en publiant un bref communiqué dans lequel il déclarait : « Les négociations concernant le transfert de Mohamed Salah vers notre club ont commencé. »

Avant l'annonce officielle du début des négociations, le compte officiel du club turc avait publié une vidéo montrant les trois pyramides d'Égypte, dans une allusion claire à la proximité d'un accord avec la star égyptienne, avant que les développements ne s'accélèrent au cours des heures suivantes.

Selon des rapports de presse turcs, Trabzonspor est parvenu à un accord de principe avec Salah et son agent Ramy Abbas concernant un contrat d'une durée de deux ans, dans l'attente de la finalisation des dernières démarches et de l'annonce officielle de la transaction.

La démarche de Trabzonspor intervient à un moment où le nom de Mohamed Salah, âgé de 34 ans, a été associé à un transfert vers plusieurs clubs ces derniers temps, après avoir mis un terme à son parcours avec Liverpool à la fin de la saison dernière.

Le joueur égyptien était entré dans le viseur de plusieurs clubs, dont Beşiktaş, avant que les négociations entre les deux parties ne butent, en plus d'offres et d'un intérêt de clubs saoudiens, notamment Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Qadisiyah.