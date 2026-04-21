Le transfert onéreux et manqué de l’Ajax provoque un vif agacement au sein de son nouveau club

Carlos Forbs n’est plus en odeur de sainteté au Club de Bruges. Le quotidien belge Het Laatste Nieuws a consacré une analyse approfondie à l’attaquant, examinant sa situation sous tous les angles.

En 2023, l’Ajax, alors dirigé par le directeur technique Sven Mislintat, l’avait recruté 14 millions d’euros au centre de formation de Manchester City.

À l’Ajax, l’attaquant portugais n’a toutefois pas réussi à s’imposer. L’été dernier, il a rejoint le Club de Bruges pour six millions d’euros, après un prêt aux Wolverhampton Wanderers.

En Belgique, il semblait avoir trouvé ses marques : deux buts et deux passes décisives en huit journées de championnat. En Ligue des champions, il confirmait son bon moment de forme.

Il délivre d’emblée une passe décisive lors de son premier match dans la compétition aux milliards, puis, quelques rencontres plus tard, il offre un véritable « one-man-show » face au FC Barcelone : deux buts et une nouvelle offrande pour un match nul retentissant (3-3).

Mais, depuis la trêve hivernale, ses performances se sont nettement dégradées, au point que la presse belge évoque désormais « The Curious Case of Carlos ».

HLN passe en revue les chiffres. « En tant que simple amateur de football, on ne peut qu’ soupirer ; en tant que supporter, entraîneur, dirigeant ou coéquipier, on finit exaspéré. Son bilan contre l’Union, malgré 41 touches de balle : un xG (but attendu) de 0,05 et un xA (passes décisives attendues) de 0,07. À l’image de sa saison : tout simplement insuffisant. »

Depuis le début de la phase finale de la Pro League, l’attaquant n’a ni marqué ni offert de passe décisive, et Bruges pointe désormais à quatre longueurs d’Union Saint-Gilles. Il reste cinq matchs pour inverser la tendance.