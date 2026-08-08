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rodri(C)Getty images
Hussein Hamdy

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Le transfert n'est pas encore bouclé : un nouveau développement rapproche Rodri du Barça

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Négociations en cours

Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, est proche de rejoindre les rangs du FC Barcelone lors du mercato estival en cours.

La station de radio « Radio Catalunya 1 » avait confirmé, hier vendredi, que le FC Barcelone et Manchester City étaient parvenus à un accord sur les clauses essentielles du transfert de Rodri pour 50 millions d'euros.

Cela intervient après que Manchester City a refusé la première offre, qui s'élevait à 45 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

Mais Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a démenti que le transfert de Rodri ait déjà été bouclé en faveur du FC Barcelone.

Romano a écrit, sur son compte du réseau « X » : « Le FC Barcelone est très confiant quant à la finalisation du transfert de Rodri. Il n'y a aucune inquiétude après le refus de la première offre par Manchester City. »

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Il a ajouté : « Le FC Barcelone enverra une nouvelle offre officielle, et Rodri a par ailleurs informé Manchester City, avec tout le respect qui s'impose (je veux partir). »

Il a conclu : « Le FC Barcelone présentera une offre supérieure à celle qui a été refusée, et toutes les parties estiment que le transfert pourrait être finalisé prochainement. »

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