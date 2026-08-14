« Le transfert mystère » surprend Manchester United

Manchester United a peut-être déjà trouvé son futur capitaine, après qu'Andre Santos a laissé une forte impression depuis son arrivée au club lors du mercato estival, le staff technique étant très admiratif de l'influence qu'a exercée le joueur brésilien, tant sur le terrain qu'en dehors.

Même si les mouvements de Manchester United sur le marché des transferts estival n'ont pas encore suscité un grand enthousiasme populaire, un climat d'optimisme règne dans les couloirs du club quant à la capacité des nouvelles recrues à donner un solide élan à l'équipe et à apporter davantage de dynamisme à son effectif avant le début de la nouvelle saison.

Karl Darlow a participé plus régulièrement aux entraînements de l'équipe lors du stage en Irlande cette semaine, dans le cadre de son programme pour achever sa convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale mineure, tandis que la personnalité de Youri Tielemans et ses qualités de leader se sont manifestées clairement avant même son arrivée au club.

Mais Andre Santos, qui a rejoint Manchester United en provenance de Chelsea contre 50 millions de livres sterling, a été le joueur le plus intéressant depuis son arrivée, selon le journal « Manchester Evening News ».

Santos, âgé de 22 ans, représentait quelque peu un point d'interrogation au moment de finaliser la transaction, mais il a rapidement dissipé tout doute grâce au niveau qu'il a affiché durant la préparation, ainsi qu'à sa personnalité remarquable au sein du vestiaire.

Le joueur brésilien devrait être titulaire lors du match d'ouverture de Manchester United en Premier League face à Hull City, d'autant qu'il a été titularisé dans tous les matchs amicaux que l'équipe a disputés jusqu'à présent.

Les prévisions indiquent que le milieu de terrain de l'équipe de Michael Carrick sera composé de Santos aux côtés de l'un des trois joueurs suivants : Youri Tielemans, Mason Mount ou Kobbie Mainoo.

Une personnalité de leader sur le terrain

Sur le terrain, Santos a apporté au milieu de terrain de Manchester United une dose évidente de confiance et de sérénité ; il réclame constamment le ballon, décroche dans des zones reculées pour le recevoir, et possède la capacité d'envoyer des passes à différentes distances.

Le joueur croit en sa capacité à progresser pour devenir un milieu récupérateur de très haut niveau au poste de numéro 6, et il semble enthousiaste à l'idée de relever le défi de succéder à Casemiro dans ce rôle.

Mais l'influence de Santos ne s'est pas arrêtée aux limites du terrain, après avoir attiré l'attention du staff technique grâce à sa personnalité de leader et à sa maturité remarquable, que ce soit à l'entraînement ou dans sa manière d'interagir avec ses coéquipiers.

Carrick a parlé du joueur avec des éloges exceptionnels, utilisant des expressions auxquelles un entraîneur recourt rarement pour décrire un jeune joueur au début de son parcours avec son équipe. Carrick a déclaré : « Pour un jeune joueur, la manière dont il nous a rejoints, sa personnalité et son caractère sont tout simplement idéaux. C'est vraiment un joueur exceptionnel et idéal. »

Il a ajouté : « Il fait preuve d'une grande positivité, d'une grande maturité et d'un esprit vif, et il est avide d'apprendre. Il prend immédiatement l'initiative d'aider ses coéquipiers, et veille à leur parler et à communiquer avec eux pendant les matchs. Il possède une personnalité au fond véritable et fort, et nous sommes extrêmement heureux de l'avoir parmi nous depuis le moment où il nous a rejoints. »

United mise sur la personnalité de ses joueurs

Manchester United a changé sa politique sur le marché des transferts lors des deux dernières périodes, et accorde désormais aux traits de personnalité des nouveaux joueurs une importance qui n'est pas moindre que celle de leurs qualités techniques sur le terrain.

Il semble que cette approche commence à porter ses fruits, après que l'équipe est devenue plus harmonieuse et plus soudée par rapport à ce qu'elle était durant les périodes d'Erik ten Hag et de Ruben Amorim.

Il semble que Santos s'intègre parfaitement à la nature des personnalités actuellement présentes dans le vestiaire d'Old Trafford, après s'être montré, durant la préparation, très bavard et communicatif sur le terrain, notamment lorsqu'il donne des consignes à ses coéquipiers de l'arrière-garde.

Il s'agit d'un trait remarquable pour un milieu de terrain qui n'a encore que 22 ans, et il reflète également sa capacité à assumer des responsabilités et à mener ses coéquipiers malgré sa récente arrivée en Premier League.

Santos deviendra-t-il le capitaine de United ?

L'influence de Santos a été si rapide et si tangible qu'elle rend logique le fait d'évoquer la possibilité qu'il devienne un futur capitaine de Manchester United, bien qu'il n'ait encore disputé aucun match officiel sous le maillot du club.

Le joueur possède déjà de nombreux atouts de leadership, en plus de son jeune âge et de son désir constant d'apprendre et d'acquérir davantage d'expérience dans le football anglais.

Santos s'est installé en Angleterre en provenance du Brésil en 2023 pour rejoindre Chelsea après son expérience avec Vasco da Gama, mais il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à ce nouvel environnement.

Sur le plan international, le joueur a disputé 6 matchs avec la sélection brésilienne A jusqu'à présent, et ce nombre pourrait augmenter rapidement s'il maintient le niveau qu'il a affiché durant la préparation de la saison.

Ses qualités de leader sont également très appréciées au sein de la fédération brésilienne, après qu'il a porté le brassard de capitaine à de nombreuses reprises avec les sélections de jeunes.

Santos a mené la sélection brésilienne des moins de 23 ans dans 6 des 8 matchs qu'il a disputés avec elle, et il a également porté le brassard de capitaine avec la sélection des moins de 20 ans lors du championnat sud-américain et de la Coupe du monde de la même catégorie en 2023.

Lors des 13 matchs durant lesquels il a mené la sélection brésilienne dans ces tournois, Santos a réussi à inscrire 8 buts, confirmant qu'il possède la personnalité d'un capitaine capable d'influer même depuis les lignes avancées.

De l'attaque au rôle de numéro 6

Ces chiffres reflètent la capacité de Santos à assumer le rôle d'un milieu de terrain à vocation offensive, mais son avenir avec Manchester United semble lié à une mission plus défensive et plus reculée.

Le joueur occupe le poste de sentinelle dans le dispositif de Carrick, qui repose sur un 4-2-3-1, et il apparaît comme le plus proche d'endosser le rôle du milieu de terrain reculé qui contrôle le rythme du jeu et aide l'équipe à imposer sa domination sur les matchs.

Santos possède les atouts nécessaires pour accomplir cette mission, et peut-être même en offrir davantage, ce qui explique l'admiration qui l'entoure depuis son arrivée à Old Trafford.

Bien qu'il n'ait pas disputé un seul match officiel avec Manchester United jusqu'à présent, évoquer la possibilité qu'il devienne un futur capitaine de l'équipe ne semble pas exagéré au vu de l'influence qu'il a laissée en peu de temps.

Bruno Fernandes restera le capitaine de l'équipe pour le moment, mais le brassard de capitaine deviendra disponible à un certain stade au cours des prochaines années, et si Santos poursuit sa progression à ce rythme, il pourrait être l'un des principaux candidats pour le porter.