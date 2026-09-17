Carlos Espi, l'attaquant du Real Madrid, a sauvé son coéquipier Marc Cucurella, le latéral gauche, d'une tempête de critiques après la victoire des Merengue face à Elche (3-2), mardi dernier, dans le temps additionnel, lors de la sixième journée de Liga.

Le Real Madrid menait par deux buts à zéro, mais a beaucoup reculé en seconde période, permettant à Elche de revenir au score. Cependant, le remplaçant Espi, arrivé récemment au sein du club madrilène lors du dernier mercato estival, a arraché le but de la victoire dans le temps additionnel.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le but d'Espi avait sauvé Cucurella des critiques qui l'auraient assailli après avoir directement provoqué les deux buts d'Elche.

À la 71e minute, Abel Osorio a réussi à inscrire le premier but d'Elche, après s'être élevé plus haut que Cucurella et avoir placé une tête dans les filets, tandis que la plus grosse erreur est intervenue sur le deuxième but, lorsque le latéral espagnol a échoué à dégager le ballon à la 83e minute, ce qui a débouché sur le deuxième but marqué par Fer Niño.

Le journal a souligné que Cucurella aurait été vivement critiqué pour son erreur manifeste, mais que toute l'équipe du Real Madrid s'était relâchée, et que Vinicius Junior avait gâché trois occasions franches de but, des occasions qu'un attaquant à son meilleur niveau ne manque généralement pas.

Il a ajouté : « Cette fois, sur l'action qui a mené au but de l'égalisation à 2-2, Cucurella n'a pas pu rejeter la faute sur ses chaussures pour les buts adverses, comme il l'avait fait il y a deux ans lors du match entre Tottenham et Chelsea, quand deux glissades de sa part avaient provoqué deux buts pour Tottenham dans les premières minutes du derby de Londres. Ce jour-là, Cucurella avait changé de chaussures, s'en était débarrassé, avait publié une photo sur Instagram et présenté ses excuses aux supporters de Chelsea. »

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