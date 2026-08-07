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imago-sport-1080518345.jpgAFLOSPORT
Hussein Hamdy

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Le transfert du Real Madrid passe la visite médicale

Mercato
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Yan Diomandé
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Aux portes du Bernabéu

Le Real Madrid a annoncé que l'un de ses joueurs a passé la visite médicale en vue de signer les contrats de son transfert vers le "Santiago Bernabéu".

Le Real Madrid a révélé, via son compte sur le réseau "X", que Yan Diomandé a passé avec succès la visite médicale à laquelle il s'est soumis ce vendredi à l'hôpital Blue.

Le Real Madrid avait indiqué hier jeudi, dans un communiqué publié sur son site officiel, être parvenu à un accord avec Leipzig pour la signature de Diomandé jusqu'à l'été 2033.

Le montant fixe de la transaction s'élève à 125 millions d'euros, avec la possibilité d'y ajouter 10 millions d'euros sous forme de bonus faciles à atteindre, et 5 autres millions sous forme de bonus liés à des conditions plus difficiles. Le club de Leganés percevra par ailleurs 5 % du montant fixe de la transaction.

Cette annonce attendue est intervenue après des négociations qui se sont prolongées plus que prévu en raison d'un différend entre les agents actuels et anciens du joueur.

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Diomandé n'a disputé que 46 matchs officiels avec des équipes de première division : 10 matchs avec Leganés et 36 matchs avec Leipzig, dont 33 matchs en championnat d'Allemagne et 3 matchs en Coupe d'Allemagne. Si l'on y ajoute 13 matchs internationaux avec la sélection de Côte d'Ivoire, son total s'élève à 59 matchs au niveau senior.

Le Real Madrid estime que cette expérience était suffisante pour s'assurer que le joueur possède les qualités qui font de lui l'un des attaquants les plus prometteurs du marché des transferts.

L'ailier ivoirien peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche, un atout qui offre à l'entraîneur José Mourinho des options variées pour bâtir une ligne d'attaque plus féroce, plus explosive et moins prévisible.

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