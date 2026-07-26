Le transfert de Marc-André ter Stegen à l’Ajax s’est à nouveau considérablement compliqué, selon l’expert du mercato Matteo Moretto de Marca. Alors qu’il était encore question vendredi d’un accord quasiment bouclé, les négociations ont de nouveau calé ces dernières heures.

Vendredi, plus rien ne semblait faire obstacle à un transfert du gardien du FC Barcelone vers Amsterdam. Le départ de Ter Stegen vers l’Ajax était pratiquement ficelé, le Barça avait lui aussi donné son feu vert pour le transfert, et un voyage aux Pays-Bas ne semblait plus être qu’une question de temps.

Entre-temps, la situation a toutefois complètement changé, explique Moretto. Ce qui semblait au départ n’être qu’une formalité s’est transformé en nouvel obstacle dans un dossier de transfert qui est en train de devenir « l’un des plus grands feuilletons de l’été sur le marché des transferts espagnol ».

Au départ, le problème se situait surtout sur le plan fiscal, mais un désaccord est désormais également apparu concernant la répartition du salaire du gardien allemand. Les négociations se retrouvent donc une nouvelle fois dans l’impasse.

Barcelone ne veut pas faire de nouvelles concessions en raison des règles du fair-play financier. Le club catalan reste campé sur sa position, ce qui laisse peu de marge à l’Ajax pour faire avancer davantage les négociations.

L’Ajax non plus ne peut actuellement pas faire de pas supplémentaires pour boucler l’arrivée de Ter Stegen. Le transfert est donc à nouveau complètement bloqué et une issue rapide ne semble, pour l’instant, pas en vue.

On s’attend toutefois à ce que la situation s’éclaircisse à nouveau dans les prochains jours. Les deux clubs devront déterminer s’il est encore possible de trouver un compromis pour finaliser le transfert.

Pour l’instant, Ter Stegen reste à Barcelone. Le gardien allemand attend de voir si l’Ajax et le Barça parviendront à lever les derniers points de blocage afin qu’un prêt à la Johan Cruijff ArenA puisse malgré tout devenir réalité.