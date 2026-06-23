Le transfert de rêve tombe à l'eau… Le Real Madrid jette l'éponge

Le dossier du transfert de Julián Álvarez au Real Madrid serait clos à Valdebebas, et ne serait rouvert qu’en cas de rebondissement majeur, un scénario que la plupart des responsables merengues écartent.

Le Real campe sur ses positions après l’offre colossale de 150 millions d’euros présentée le 9 juillet pour recruter l’attaquant argentin. L’Atlético de Madrid a toutefois rejeté catégoriquement cette proposition, et certaines réactions au sein du club rival ont même pris un ton moqueur à l’égard de son rival historique, comme en témoignent des publications sur les comptes des Rojiblancos.

Les déclarations musclées de l’attaquant après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche, où il a manifesté son souhait de partir, n’ont pas incité le Real à revoir sa position, selon Marca.

Le club apprécie le potentiel de l’Argentin, comme l’atteste son offre colossale, l’une des plus élevées de son histoire, et conforme à la volonté du président Florentino Pérez de recruter un avant-centre de premier plan pour la saison en cours. Toutefois, la direction sportive refuse d’entrer dans une guerre des enchères et exclut de présenter de nouvelles offres.

Pourtant, le montant proposé par le Real Madrid dépasse nettement celui des autres prétendants. Barcelone, pourtant également intéressé, n’a mis que 100 millions d’euros sur la table, soit près de 50 millions de moins que l’offre madrilène. La fragilité financière du club catalan exclut toute rallonge significative.

Néanmoins, le refus de l’Atlético Madrid d’accepter l’offre madrilène a quasiment enterré les chances de voir l’attaquant débarquer au Santiago Bernabéu. Malgré les récents changements à la direction du club, céder l’une de ses plus grandes stars à son rival historique demeure une décision extrêmement délicate, surtout face à l’opposition farouche des supporters.

Pour l’instant, le Real Madrid observe l’évolution du dossier à distance, tandis que se poursuit l’un des feuilletons les plus captivants du mercato estival. Outre Barcelone, d’autres clubs, comme Arsenal et le Paris Saint-Germain, guettent la situation et réfléchissent à déposer une offre pour l’attaquant argentin.

Le chèque madrilène a fixé un plafond élevé, contraignant tout prétendant à aligner un dossier sportif et financier béton pour espérer convaincre l’Atlético de céder son joyau à un prix inférieur.

Si, à ce stade, toutes les indications éloignent Alvarez du Real, une infime possibilité subsiste. Elle verrait tous les prétendants incapables de soumettre une proposition approchant les 150 millions d’euros, contraignant ainsi l’Atlético à reconsidérer sa position.

Une telle issue semble relever davantage de la fiction que de la réalité, mais elle reste envisageable dans le monde du football, où les scénarios les plus improbables se concrétisent souvent durant le mercato.