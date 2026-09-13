Les clubs évaluent leurs nouvelles recrues et leurs partants dès la fermeture du marché des transferts estival, afin de mesurer dans quelle mesure les objectifs fixés pour rehausser le niveau compétitif de l'équipe ont été atteints.

Dans le cas du FC Barcelone, une impression de réussite totale prévaut quant au renforcement des différents postes, tant sur le plan sportif que personnel. Les nouvelles recrues apportent en effet un plus qualitatif, une bonne dynamique et une atmosphère positive au sein du vestiaire, un élément central dans la philosophie de l'entraîneur Hansi Flick et du club.

Selon le journal espagnol Sport, le transfert de Rodri figure parmi les plus grandes réussites. Bien que ce poste n'ait pas constitué une priorité absolue, la commission technique dirigée par Deco a démontré l'importance de faire preuve de prudence et de vigilance sur le marché et d'exploiter de telles opportunités pour renforcer l'équipe, tout en privant le concurrent direct d'un joueur qui représentait la pièce dont il avait le plus besoin pour compléter son effectif.

Le FC Barcelone a remporté la bataille en signant le meilleur joueur de la dernière Coupe du monde et lauréat du Ballon d'or, pour un montant de transfert compris entre 60 et 70 millions, une somme bien inférieure à sa véritable valeur marchande, ce qui constitue un exploit majeur.

Pour compenser le départ de Rodri, Manchester City a dépensé 250 millions pour recruter Elliot Anderson et Ayoub Bouaddi, sachant que la volonté du joueur et sa priorité de rejoindre le FC Barcelone ont facilité le déroulement des négociations.

Qu'apportera Rodri au FC Barcelone ?

Tout d'abord, sa présence dans l'effectif rehausse de manière notable la qualité, la compétitivité, la mentalité de vainqueur et la force technique. En tant que meilleur joueur au monde à son poste, il se distingue par un talent inné dans le choix du nombre de touches en fonction des exigences de l'action, contrôlant le tempo et la vitesse adéquate ou la temporisation avec spontanéité, intuition et fluidité.

La vision de jeu de Rodri est excellente et innovante dans toutes les directions, et se tourne toujours vers les zones qui permettent de casser les lignes, de percer et d'atteindre le but adverse.

Il fait preuve de patience lorsqu'il change l'orientation du jeu, cherchant sans précipitation à désorganiser et à affaiblir la défense adverse.

Grâce à sa maîtrise évidente de sa zone, il défait les blocs avec une grande facilité, un point d'une importance capitale car le FC Barcelone se trouve constamment dans la moitié de terrain adverse et impose sa domination face aux équipes regroupées défensivement.

L'arrivée de Rodri a contraint l'entraîneur Hansi Flick à modifier légèrement son système de jeu, en combinant les schémas en 4-2-3-1 et en 4-3-3 au cours des matchs, car Rodri a besoin d'évoluer seul la plupart du temps devant la ligne défensive et de contrôler la zone centrale pour donner le meilleur de lui-même.

En conséquence, Pedri, Fermín, Olmo, Gavi et Bernal sont devenus des milieux offensifs, Pedri affichant une plus grande présence dans la surface et se retrouvant dans la course à la finition, tandis que Fermín conjugue le rôle de milieu droit et le jeu derrière l'attaquant, un rôle identique à celui qu'assurent Olmo et Gavi.

Frenkie de Jong est le plus affecté par l'arrivée de Rodri en raison de son rôle spécifique, mais tous s'intègrent parfaitement avec Rodri car ils se distinguent par leur générosité, leur solidarité et leur préférence pour l'intérêt de l'équipe au détriment des intérêts individuels.

De plus, avec Rodri, l'équipe gagne en solidité dans la couverture et la récupération du ballon sans précipitation dans les situations défensives, tout en démontrant une capacité d'anticipation et d'interception, en plus de pouvoir évoluer comme axe défensif en cas de nécessité, de monter pour participer offensivement, de frapper avec puissance et précision, et de dominer les ballons aériens dans les deux surfaces.

Évoluer au sein d'un groupe de joueurs qui l'aident à exploiter son plein potentiel constitue un atout pour Rodri, tandis que le mot « équilibre » représente la description idéale du joueur, car il se caractérise par le calme et la sérénité dans les transitions, sans lenteur dans l'exécution, bien au contraire il renforce la fluidité du jeu.

La personnalité de leader de Rodri ressort et fait de lui un capitaine créatif, exigeant et convaincant sur le terrain. Il pourrait être le prolongement direct de l'entraîneur sur la pelouse et à l'intérieur du vestiaire, en tirant profit de son expérience des grands rendez-vous.

Sur cette base, le niveau de qualité et de compétitivité de l'équipe a augmenté, la rendant plus respectée et plus imposante dans toutes les compétitions.



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