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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Le transfert de 100 millions d’euros à Barcelone ne dépend plus que d’une seule condition

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Ce dossier est complexe.

Selon la presse, le FC Barcelone aurait posé une condition sine qua non pour finaliser le transfert de la star de l’Atlético de Madrid, l’Argentin Julián Álvarez.

Le journaliste marocain Achraf Ben Ayad a déclaré sur sa page Facebook que « l’idée est désormais claire à Barcelone : si le joueur ne fait pas un effort considérable, il sera très difficile de conclure ce transfert ».

Proche du club catalan, le journaliste a précisé que « l’Atlético de Madrid refuse pour l’instant d’entamer les négociations », ajoutant que « Barcelone continuera à travailler, mais de manière méthodique et sans précipitation », conformément à la volonté de la direction blaugrana de ne pas s’engager dans des surenchères financières.

Il précise : « Le joueur veut venir à Barcelone et le club apprécie cette volonté, mais il doit faire un effort considérable auprès de son club pour que le transfert se réalise », ajoutant que « sans une implication forte du joueur, l’opération est quasi impossible ».

Il a conclu en affirmant : « Barcelone a son prix, ses convictions et sa patience », signifiant ainsi que le club catalan ne dépassera pas le plafond financier préalablement fixé (100 millions d’euros) et que la balle est désormais dans le camp du joueur, lequel doit faire pression sur l’Atlético pour faciliter son départ.

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