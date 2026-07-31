Le recrutement express de Carlos Espí, bouclé quelques heures seulement après l'annonce du transfert de Gonzalo García à Fulham, s'annonce comme un mouvement susceptible d'avoir un impact majeur au sein de l'effectif du Real Madrid.

Après le départ de Gonzalo García vers la Premier League, la voie semblait toute tracée pour l'attaquant brésilien Endrick, appelé à jouer un rôle important au sein du club madrilène, en tant que première option pour dynamiser l'attaque, même si cela restait toujours derrière le duo Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

Mais le Real Madrid a préféré agir rapidement sur le marché des transferts pour recruter un attaquant de pointe capable d'évoluer dans la surface de réparation, et le choix s'est porté sur Carlos Espí.

En quelques heures seulement, le club a finalisé l'opération après avoir versé 25 millions d'euros, montant de la clause libératoire de son contrat avec Levante, l'attaquant espagnol de 21 ans paraphant un contrat de cinq ans, jusqu'à l'été 2031.

Le quotidien « Mundo Deportivo » a indiqué que l'avenir d'Endrick au Real était de nouveau remis en question, après qu'il a déjà été contraint de quitter le club lors du dernier mercato hivernal, en raison de son faible temps de jeu sous la direction de Xabi Alonso, rejoignant Lyon sous forme de prêt afin de ne pas perdre sa chance de disputer la Coupe du monde.

De plus, la présence de noms tels que Rodrygo, Franco Mastantuono, Brahim Díaz et Arda Güler a accentué la concurrence pour les postes offensifs, ce qui a fait qu'Endrick a constamment eu du mal à s'imposer au sein de l'équipe, même dans un rôle de remplaçant.

De son côté, le Real Madrid est désormais appelé à évaluer les options qui s'offrent à lui concernant Endrick, que ce soit une vente définitive ou un nouveau prêt.

Le club madrilène n'a jusqu'à présent pas pu récupérer les 60 millions d'euros qu'il avait versés pour s'attacher les services d'Endrick en 2024, et pourrait donc choisir de le prêter à nouveau ou de le vendre tout en conservant un pourcentage de ses droits économiques.