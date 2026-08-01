Le dossier du transfert de Julián Álvarez au Barça est entré dans une zone d'incertitude, le 1er août étant arrivé sans qu'aucun accord ne soit trouvé, alors que le club catalan s'employait à conclure l'opération avant le début du mois, ce qui soulève des doutes quant au sort de l'offre qui représentait le plus gros pari offensif de l'équipe cet été.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le Barça n'a à aucun moment fixé de date limite officielle pour son offre concernant Julián Álvarez, mais le club a toujours travaillé sur la base d'un dénouement de l'opération avant le début du mois d'août. Ce délai officieux étant passé sans accord, la question la plus pressante demeure de savoir si l'offre catalane a été retirée ou si elle tient toujours, laissant ainsi en suspens ce transfert qui apparaissait comme le plus gros pari offensif de l'été.

Une date limite incertaine

Le Barça n'a jamais fixé, par écrit ou publiquement, de délai précis pour ce transfert, mais il existait une feuille de route interne, la direction sportive souhaitant conclure l'opération avant le mois d'août afin d'éviter que le feuilleton ne se prolonge durant toute la préparation de la saison, et de permettre de réorienter le budget si cette tentative venait à échouer.

Le mois ayant déjà débuté sans que la réponse attendue ne parvienne, l'incertitude demeure quant au maintien de l'offre sur la table ou au fait que le club considère qu'elle a expiré.

Tous les indicateurs confirment que la marge de manœuvre dans les négociations s'est réduite, même si le club n'a pas officiellement annoncé la fermeture de la porte à ce transfert.

La position du joueur

L'attaquant a tranché sa position lors de la phase décisive des négociations, après avoir pris l'initiative de faire un pas. Julián Álvarez a en effet donné le signal interprété au Barça comme la preuve d'une possible réalisation de l'opération et d'une volonté d'écouter le projet du club catalan.

Cette disposition a maintenu l'espoir vivant dans les bureaux du club pendant plusieurs semaines et a renforcé l'idée que l'accord était plus proche que ne le laissaient penser les chiffres.

Mais la position du joueur ne suffit pas à elle seule lorsque l'écart économique et temporel entre les deux clubs reste important et que la partie vendeuse n'accompagne pas ce mouvement.

La fermeté de l'Atlético de Madrid

La fermeté de l'Atlético de Madrid a accru la difficulté de la situation face au délai que le Barça s'était fixé, le club madrilène n'ayant à aucun moment fait de concessions, puisqu'il n'a pas revu ses exigences à la baisse et ne s'est pas non plus montré disposé à accélérer le départ d'un joueur qu'il estime préjudiciable à ses intérêts à ce stade du mercato.

L'Atlético de Madrid s'est accroché à sa position, conscient que le joueur représente l'un de ses éléments les plus importants et qu'autoriser son départ à un stade avancé de l'été obligerait le club à chercher un remplaçant d'un niveau garanti, dans un contexte de temps limité.

Ce bras de fer, qui dure depuis plusieurs semaines, a imposé son rythme à l'ensemble du déroulement de ce transfert.