Le transfert du gardien allemand Marc-André ter Stegen du Barça vers l'Ajax Amsterdam s'est engagé dans un tunnel obscur, après que les négociations ont de nouveau achoppé en raison de désaccords sur la répartition du salaire du joueur, un rebondissement surprenant pour un dossier qui semblait bouclé il y a quelques jours.

Le journal espagnol « Sport » a indiqué que les parties concernées campaient toujours sur leurs positions, ce qui a transformé en une crise complexe ce qui paraissait n'être qu'une formalité. Un différend qui n'est désormais plus seulement financier, mais qui s'étend aussi à la question de la répartition du salaire du gardien allemand entre les deux clubs.

Le fair-play financier complique la situation

Le Barça refuse de revenir sur sa position en raison des contraintes imposées par les règles du fair-play financier, qui limitent sa marge de manœuvre, tandis que l'Ajax ne peut faire aucun pas supplémentaire en direction de ter Stegen, ce qui a conduit à un nouveau blocage des négociations.

Ter Stegen avait finalisé vendredi dernier les démarches de son transfert vers l'Ajax, après l'accord du Barça sur l'opération, mais la situation s'est retournée du tout au tout dans l'un des plus gros transferts de l'été en Liga.

Une solution proche ou une crise qui s'installe ?

Bien qu'une issue semble improbable pour le moment, les sources affirment que les parties concernées cherchent à régler l'affaire dans les prochains jours, tandis que le gardien allemand reste au Barça dans l'attente de l'évolution de la situation.