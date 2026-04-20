Le transfert à l’Ajax est officiellement abandonné : « Plus aucun intérêt »

Wout Weghorst ne rejoindra pas Schalke 04 cet été. Ces derniers jours, l’attaquant de l’Ajax avait été fortement pressenti pour rejoindre le club allemand, mais selon Sky Sport, celui-ci ne serait plus intéressé.

L’attaquant de 33 ans a marqué huit buts et délivré trois passes décisives en 29 matchs officiels cette saison avec l’Ajax. En Allemagne, il était pressenti pour succéder à Edin Dzeko, dans l’éventualité où le vétéran déciderait de mettre un terme à sa carrière. Son contrat prenant fin cet été, il sera libre de s’engager où il le souhaite.

Selon le journaliste Dirk Große Schlarmann, l’attaquant avait bien été proposé au club il y a quelques semaines, mais il « n’entre absolument pas dans les plans, car Schalke a d’autres idées ».

Cette décision enterre donc les spéculations sur un retour de Weghorst en Bundesliga. Bien placé pour retrouver l’élite, le club de Gelsenkirchen privilégie d’autres profils offensifs et entend procéder avec discernement sur le marché des transferts.

Aux Pays-Bas, on évoque depuis plusieurs semaines un retour au FC Twente, même si cette option n’est pas encore actée.

Selon Geert-Jan Jakobs, des doutes sont apparus : « Il y a quelque temps, j’avais entendu dire que cela allait se faire, mais aujourd’hui, on apprend qu’il hésite lui-même sur ce qu’il souhaite. Il y a également des clubs étrangers intéressés », a-t-il indiqué. Un transfert à Enschede est donc moins certain qu’auparavant.

Par ailleurs, le club néerlandais chercherait un profil différent au cas où Ricky van Wolfswinkel partait, et si Sam Lammers est apprécié pour son jeu de pivot, il manque encore d’efficacité devant le but.

La question est donc de savoir si Weghorst s'inscrit dans ce schéma. Jakobs s'est demandé à haute voix si l'arrivée de l'attaquant aiderait Lammers à progresser. Pour l'instant, la situation reste incertaine, alors que Weghorst continue de jouer régulièrement à l'Ajax en tant qu'attaquant titulaire.