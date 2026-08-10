Le téléphone change la donne : l'arme secrète de Barcelone sur le marché des transferts

L'entraîneur allemand Hansi Flick joue un rôle central dans la réussite du Barça durant le mercato estival actuel, ses appels téléphoniques personnels avec les joueurs ciblés étant devenus le facteur décisif pour boucler les transferts en faveur du club catalan.

Germán Bona a écrit, dans un article intitulé « Hansi Flick est la carte magique dans la compétition » publié par le quotidien catalan « Sport », qu'« un seul appel de Flick change tout », soulignant que ce qui s'est passé avec l'Anglais Anthony Gordon, qui semblait à un pas seulement du Bayern Munich avant que Flick n'intervienne personnellement, est sur le point de se répéter avec l'Espagnol Rodri, qui a répondu au téléphone pour trouver le nom de l'entraîneur allemand affiché à l'écran.

La clarté et la franchise, l'arme de Flick

Bona a expliqué que Flick explique aux joueurs avec précision ce qu'il attend d'eux et le rôle qu'ils joueront dans son système tactique, d'une manière claire et directe qui les pousse à prendre leur décision rapidement.

Il a ajouté : « Deco et son équipe font le travail préparatoire et posent les bases de la signature, mais au milieu, discuter avec quelqu'un qui a des idées très claires est ce qui fait pencher la balance », selon les termes de l'auteur.

La franchise avec les partants également

Le rôle de Flick ne se limite pas à convaincre les arrivants, il s'étend à une communication franche avec les joueurs qui n'obtiendront que quelques minutes, pour leur dire que le mieux pour tout le monde est de changer d'air.

Bona a indiqué que « par sa manière conviviale et directe d'exprimer les choses, les grands joueurs du vestiaire comme Ronald Araujo ont compris la situation, même si l'Uruguayen supposait depuis longtemps qu'il aurait un rôle plus important dans une autre équipe, en l'occurrence Liverpool ».

Une foi en La Masia teintée de réalisme

Bien que Flick soit un amateur de football populaire et ne se lasse jamais de louer le travail accompli à La Masia, il n'est cependant, selon Bona, « pas là pour faire semblant ou augmenter le nombre de débutants, il est aussi capable de leur dire ce qu'il en est s'il estime qu'ils ne joueront pas suffisamment ». Il a ajouté que la mainmise de Deco et de la direction sportive sur tout ce qui concerne le Barça Atlètic remonte jusqu'à l'entraîneur de l'équipe première, qui réfléchissait déjà depuis des mois à la nécessité de créer une dynamique commune.

Plus qu'un simple entraîneur

Bona estime dans son article que « Hansi Flick n'est pas seulement l'entraîneur du FC Barcelone, avec tout ce que ce poste comporte, il est bien plus que cela ».

Il a ajouté : « En achevant sa troisième saison, il a renforcé son pouvoir de décision, et le club se réjouit de son implication maximale. »

L'auteur a conclu son analyse en disant : « Le football n'est pas une science exacte et de nombreux facteurs entrent en jeu, mais a priori, le projet de Flick semble très bon. Car lorsque tout le monde rame ensemble, les résultats finissent par arriver. »