Abdellah Ouazane frappe avec insistance à la porte de l’Ajax. Le milieu de terrain de 17 ans a signé une superbe passe décisive la semaine dernière contre le FK Vojvodina et a fait, quelques jours plus tard, sa première apparition à la Johan Cruijff ArenA.

Ouazane a évoqué auprès de De Telegraaf une semaine « super belle ». « Avec ma première passe décisive en Coupe d’Europe et ensuite mon premier but dans le stade. » Le grand talent a inscrit le but de la victoire contre Burnley (2-1), pour la plus grande joie du public de l’Ajax.

Jouer à la Johan Cruijff ArenA a été une expérience très particulière pour Ouazane. « Avant le match, j’en parlais avec Mokkie (Jorthy Mokio, NDLR) de ce que cela fait de jouer à l’ArenA. C’était ma première fois et, au début, j’y pensais quand même un peu. Après un moment, je me suis senti à l’aise et j’ai pu faire mon propre truc. »

Le meneur de jeu était en route vers le Real Madrid il y a un an. Lors de la visite médicale, des problèmes sont toutefois apparus, ce qui a poussé le géant espagnol à finalement renoncer à faire affaire avec l’Ajax. Pour Ouazane, c’était une motivation suffisante pour faire encore plus ses preuves à Amsterdam.

« J’en ai justement tiré de la force. Revenir à l’Ajax était ma meilleure option. Je suis super content et je veux à nouveau montrer pourquoi les gens me considèrent comme un talent. Je veux devenir un vrai homme dans le sport », a déclaré le jeune Ajacide, qui a désormais tourné la page de l’histoire Real Madrid.

« J’en suis super content. Je pense que je l’ai obtenu grâce à mes qualités sur le terrain. On reparle de moi et de l’Ajax, et moins de ça. » Ouazane veut désormais surtout engranger des minutes en Eredivisie Vriendenloterij. « Et à partir de là, avancer vers le football adulte. Chaque chose en son temps, c’est comme ça que j’ai été éduqué à la maison. »

Ouazane souligne enfin qu’il ne prendra jamais la grosse tête, malgré les compliments qu’il reçoit actuellement. « Je sais d’où je viens et Mo (Abdallah, NDLR) le voit de la même manière. Je pense que c’est notre point fort. Nous devons rester nous-mêmes et ne jamais changer, car nous avons encore un très long chemin à parcourir. C’est maintenant que tout va vraiment commencer. »