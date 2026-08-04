Le tacticien à l'origine de l'exploit du Cap-Vert nommé entraîneur de la Renaissance de Berkane

Le club marocain de la Renaissance de Berkane a annoncé ce mardi la signature officielle du Portugais Pedro Bobista comme nouveau directeur technique de l'équipe, une décision surprise qui intervient quelques semaines seulement après qu'il eut mené la sélection du Cap-Vert à un exploit historique lors de la Coupe du monde 2026.

Bobista, âgé de 56 ans, devrait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cap-Vert dans les prochains jours, mettant ainsi fin à un parcours réussi de plusieurs années avec les « Requins bleus ».

Cette nomination fait suite à de longues négociations entre les deux parties, au cours desquelles a été évoquée la possibilité de cumuler le poste de directeur technique de la Renaissance de Berkane et la poursuite de sa mission à la tête de la sélection nationale du Cap-Vert. Les arrangements finaux indiquent toutefois que le technicien portugais se consacrera entièrement à sa nouvelle fonction avec le club marocain.

Le club n'a pas dévoilé les détails du contrat signé avec Bobista, notamment sa durée ou sa valeur financière, mais des sources proches de l'accord affirment que celui-ci comprend des clauses ambitieuses en phase avec les objectifs continentaux et nationaux du club.

Un parcours historique en Coupe du monde

Bobista a profité du parcours exceptionnel qu'il a mené avec la sélection du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026, où il a réussi à réaliser un exploit historique et sans précédent pour l'équipe en atteignant les seizièmes de finale de la compétition.

Le parcours des « Requins bleus » au Mondial s'est achevé sur une défaite honorable face à l'Argentine (2-3 après prolongation) en seizièmes de finale, dans une rencontre palpitante où la sélection africaine a affiché un très haut niveau technique face à l'équipe qui a ensuite atteint la finale de la compétition.

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