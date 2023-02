Le tacle sanglant de Pep Guardiola sur Manchester United

Pep Guardiola a donné une réponse ironique lorsqu'on lui a demandé de commenter le fait que Manchester United ait mis fin à sa pénurie de trophées

Les Red Devils ont remporté leur premier trophée en six ans dimanche en battant Newcastle United 2-0 en finale de la Carabao Cup. L'équipe d'Erik ten Hag est également toujours dans la course au titre de Premier League aux côtés du Manchester City de Guardiola et du leader Arsenal, et a encore des titres de FA Cup et d'Europa League à jouer. Avec un trophée en poche, il a été suggéré qu'une nouvelle ère glorieuse était en marche à Old Trafford, et Guardiola est d'accord pour dire que United est de retour.

La petite phrase de Pep sur United

Cependant, le patron de City a également adressé un clin d'œil à la sécheresse des Red Devils en matière de trophées, en pointant du doigt leurs dépenses extravagantes sur le marché des transferts. "Tôt ou tard, cela devrait arriver, n'est-ce pas ? Cela devrait arriver", a déclaré Guardiola aux journalistes. "S'ils dépensent un peu plus d'argent, oui. C'est parce qu'ils n'ont pas dépensé, n'est-ce pas ? C'est normal, ils sont dans la position qu'ils devraient normalement avoir. La réalité, c'est que deux équipes, Liverpool et nous, ont fait des résultats incroyables au niveau des chiffres."

Depuis sa victoire en Europa League lors de la saison 2016/17, Manchester United a dépensé 685 millions de livres sterling en transferts entrants, contre 660 millions pour Manchester City. Leurs dépenses nettes globales s'élèveraient respectivement à 527 millions de livres et 162 millions de livres.

L'équipe d'Erik ten Hag affrontera West Ham au cinquième tour de la FA Cup, avant d'affronter Liverpool en Premier League dimanche. De son côté, City affrontera Bristol City en coupe avant de se préparer à recevoir Newcastle.