Pep Guardiola a semblé s'en prendre à Joao Cancelo lors d'une discussion sur les réactions des joueurs de Manchester City.

L'entraîneur de Manchester City discutait de la façon dont Julian Alvarez gérait le fait de ne pas débuter beaucoup de matches, mais il a semblé faire une référence sournoise à Joao Cancelo, qui a été prêté au Bayern Munich en janvier pour avoir mal réagi lorsqu'il a été écarté du onze de départ.

Guardiola tacle Cancelo

"Si les joueurs qui ne jouent pas sont comme 'moi moi moi, je je je', je m'en fiche et après je ne fais pas attention", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse avant le quart de finale de FA Cup de City contre Burnley.

Cancelo a été l'un des joueurs les plus importants de City depuis qu'il a rejoint la Juventus en 2019, inscrivant neuf buts et délivrant 22 passes décisives en 154 apparitions. Mais il s'est éloigné de l'équipe après la Coupe du monde, Guardiola préférant faire jouer Nathan Ake au poste d'arrière gauche à la place du Portugais. Cancelo s'est ouvert sur la rupture avec Guardiola le mois dernier, déclarant : "Je pensais que je méritais de jouer : "Je pensais que je méritais de jouer et il ne l'a pas fait".

Cancelo, qui vient tout juste de retrouver sa place dans l'équipe après avoir été écarté en raison de son niveau d'entraînement, aura l'occasion de se frotter à City cette saison, puisque les deux équipes s'affronteront en Ligue des champions et que le Portugais pourra jouer.