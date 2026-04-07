Le suspense est levé… Un joueur d'Al-Ahli Jeddah échappe à un grave accident

Le staff technique du club Al-Ahli de Djeddah, dirigé par l'Allemand Matthias Jaissle, a reçu un rapport concernant l'un des principaux défenseurs de l'équipe, actuellement blessé.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a rapporté que les examens médicaux subis par le défenseur brésilien Roger Ibanez ont écarté toute déchirure du muscle ischio-jambier.

La même source a indiqué que la décision finale concernant la participation d'Ibanez face à l'équipe d'Al-Fayha, lors du match avancé de la 29e journée du championnat saoudien Roshen, qui se déroulera mercredi soir au stade de la Cité sportive à Al-Majma'a, revient à l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

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Jaissle avait été contraint de remplacer Ibanez lors du match contre Damac lors de la dernière journée, après que le joueur ait ressenti des douleurs au muscle ischio-jambier, à son retour de sa sélection avec le Brésil lors de la dernière trêve internationale.

Les joueurs de l'équipe de Jeddah doivent partir ce mardi soir en direction de Riyad, puis se rendre à Al-Majma'a en bus, afin de se préparer pour le match.

Al-Ahli occupe actuellement la troisième place du classement du championnat Roshen avec 65 points, à cinq points du leader Al-Nassr.

Al-Raqi dispute ce match plus tôt que prévu en raison de ses engagements continentaux dans la Ligue des champions de l'Asie.