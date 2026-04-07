Goal.com
En direct
أهلي جدة

Traduit par

Le suspense est levé… Un joueur d'Al-Ahli Jeddah échappe à un grave accident

Al Ahli
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Saudi Pro League
Al Ahli vs Al Fath
Al Fath
R. Ibanez
M. Jaissle
Arabie saoudite
Brésil
Allemagne

Un rapport médical rassure Matthias Jaissle

Le staff technique du club Al-Ahli de Djeddah, dirigé par l'Allemand Matthias Jaissle, a reçu un rapport concernant l'un des principaux défenseurs de l'équipe, actuellement blessé.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a rapporté que les examens médicaux subis par le défenseur brésilien Roger Ibanez ont écarté toute déchirure du muscle ischio-jambier.

La même source a indiqué que la décision finale concernant la participation d'Ibanez face à l'équipe d'Al-Fayha, lors du match avancé de la 29e journée du championnat saoudien Roshen, qui se déroulera mercredi soir au stade de la Cité sportive à Al-Majma'a, revient à l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Lire aussi :

Un examen médical décidera du sort de Benzema

Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Fath crest
Al Fath
ALF

Une bonne surprise attend Conceição face à Neom

Jaissle avait été contraint de remplacer Ibanez lors du match contre Damac lors de la dernière journée, après que le joueur ait ressenti des douleurs au muscle ischio-jambier, à son retour de sa sélection avec le Brésil lors de la dernière trêve internationale.

Les joueurs de l'équipe de Jeddah doivent partir ce mardi soir en direction de Riyad, puis se rendre à Al-Majma'a en bus, afin de se préparer pour le match.

Al-Ahli occupe actuellement la troisième place du classement du championnat Roshen avec 65 points, à cinq points du leader Al-Nassr. 

Al-Raqi dispute ce match plus tôt que prévu en raison de ses engagements continentaux dans la Ligue des champions de l'Asie.

Publicité