Le suspense continue sur le futur de Luis Suarez

L'une des grandes décisions qui devront être prises à l'Atletico Madrid dans les prochains mois concerne l'avenir de Luis Suarez. Son contrat arrive à échéance, mais il y aura des discussions sur un éventuel renouvellement.

Le futur de Suarez résolu cet été

Si l'Uruguay se qualifie pour la Coupe du monde au Qatar, Suarez souhaite rester au stade Wanda Metropolitano une saison de plus afin d'arriver à ce tournoi dans les meilleures conditions possibles.

L'Atletico, quant à lui, n'est pas prêt à s'engager avant l'été, car il veut attendre de voir comment Suarez se comporte au cours des derniers mois de 2021/22. Diego Simeone l'a expliqué au joueur.

L'article continue ci-dessous

Si le joueur n'est pas en mesure de marquer des buts pendant la deuxième moitié de la saison, il devrait quitter le club cet été. Mais, l'Atleti veut garder l'option de le garder, notamment parce qu'ils ont besoin de l'avant-centre engagé et motivé au cours des prochains mois.

En ce qui concerne le remplacement de Suarez en cas de départ cet été, l'option Dusan Vlahovic a déjà été retirée, le Serbe ayant rejoint la Juventus. Parmi les autres candidats figurent Darwin Nunez et Lucas Boye, et d'autres noms viendront certainement s'ajouter à cette liste une fois l'été venu et si Suarez part.