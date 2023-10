Le (surprenant) salaire de Messi dévoilé

Lionel Messi est le joueur le mieux payé de la MLS en ce moment - et il gagne bien plus que ses coéquipiers Sergio Busquets et Jordi Alba.

Selon les chiffres publiés par l'Association des joueurs de la MLS, Messi, la star de l'Inter Miami, est le joueur le mieux payé de la ligue. La superstar argentine, qui a rejoint les États-Unis cet été, toucherait un salaire de base de 12 millions de dollars et une rémunération garantie de 20,4 millions de dollars. L'article continue ci-dessous Il recevra en outre de l'argent de son contrat avec Adidas et une part des revenus de l'abonnement à la MLS de l'Apple TV. La somme totale des revenus de Messi pourrait atteindre 50 à 60 millions de dollars par an, selon le LA Times. Prochains matchs MLS MIA CLT Présentation du match MLS NER PHI Présentation du match Les revenus du joueur de 36 ans sont nettement plus élevés que ceux de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone et de Miami, Sergio Busquets et Jordi Alba. Alors que le milieu de terrain gagne actuellement 1,5 million de dollars en salaire de base et 1,775 million de dollars en rémunération garantie, Alba gagne respectivement 1 million de dollars et 1,25 million de dollars.