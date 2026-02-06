Le supporter qui a jeté une banane à Vinicius connait sa sentence

Lors de la défaite 3-2 du Real Madrid face à Albacete en Coupe du Roi, Vinicius a reçu une banane lancée par un supporter dans le stade Carlos Belmonte. L'auteur présumé de cet acte a depuis été identifié et, cette semaine, la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport a examiné les sanctions possibles.

Selon Marca, la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport a proposé une suspension d'un an de stade pour l'auteur présumé du jet de banane, ainsi qu'une amende de 5 000 €. L'incident, survenu après le but victorieux d'Albacete dans le temps additionnel, est considéré comme une infraction grave, justifiant une sanction exemplaire.

L'interdiction de stade concernerait tous les stades sportifs espagnols, et non plus seulement le Carlos Belmonte. La sanction n'a pas encore été ratifiée, mais une décision finale devrait être prise dans les prochaines semaines par toutes les autorités compétentes, notamment la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport.

Outre le cas de Vinicius, la Commission d'État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport a également proposé d'autres sanctions après avoir examiné plusieurs incidents. 51 supporters du FC Séville et du Real Betis devraient être sanctionnés pour les incidents survenus lors du Gran Derbi de novembre au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, tandis que le CD Guadalajara risque une amende de 50 000 € pour avoir « dépassé la capacité autorisée et obstrué les voies d'évacuation avec une tribune supplémentaire » installée pour son match de Coupe du Roi contre le FC Barcelone.