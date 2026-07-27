Le successeur idéal de Read désigné : « Tout simplement la meilleure option pour Feyenoord »

Anco Jansen connaît le successeur idéal de Givairo Read, si le latéral droit venait à quitter Feyenoord cet été. Le consultant désigne Bart van Rooij (FC Twente) comme une option appropriée pour le directeur technique Dévy Rigaux.

« Je ne sais pas comment le nouveau directeur technique belge voit les choses. Mais c’est tout simplement la meilleure option néerlandaise pour Feyenoord », glisse Jansen aux dirigeants rotterdamois dans De Oosttribune de RTV Oost.

Jansen voit toutefois aussi des obstacles pour le directeur de Feyenoord, Rigaux, dans le dossier Van Rooij. « Mais c’est aussi l’option la plus chère. Je trouverais cela logique, mais je ne sais pas de quel budget dispose Feyenoord pour cela. »

Van Rooij, qui évolue au FC Twente depuis 2024, avait suscité un vif intérêt de Wolverhampton Wanderers la saison dernière. Une offre de dix millions d’euros pour le latéral droit avait toutefois été rejetée par les Tukkers.

Van Rooij est lié à De Grolsch Veste par un contrat courant jusqu’à la mi-2028. Le latéral de couloir de 25 ans est estimé par Transfermarkt à une valeur de transfert de dix millions d’euros.

Nottingham Forest est à l’affût pour Read, mais se heurte toujours à une fin de non-recevoir à De Kuip. Feyenoord réclame au moins 30 millions d’euros pour le défenseur, un montant que les Anglais ne veulent pour l’instant pas payer.

Feyenoord voit d’ailleurs en Davis Opoku le remplaçant idéal de Givairo Read, selon les informations du fiable Sascha Tavolieri. Le latéral droit d’OH Louvain est très apprécié à Rotterdam.