Le Suédois Roony Bardghji, ailier du Barça, attend les résultats des examens médicaux afin de déterminer avec précision la nature de sa blessure, dans un climat de crainte quant à une absence de longue durée.

Bardghji s'est blessé lors de l'entraînement du Barça ce lundi, et les premières indications ne sont vraiment pas rassurantes.

Le journal « Mundo Deportivo » rapporte que Bardghji (20 ans) a subi une grave blessure au genou et souffrirait d'une rupture du ligament croisé antérieur.

Pour l'heure, le club catalan ne dévoile pas les détails de ce qui est arrivé à Roony, s'appuyant sur le principe de confidentialité. Il est néanmoins certain qu'il a subi une rechute physique et qu'il attend les résultats d'examens complémentaires.

Le journal ajoute que le jeune ailier suédois avait déjà souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur au même genou droit durant son passage à son ancien club de Copenhague, avant son arrivée au Barça.

Il précise que, si la blessure se confirme, cela signifierait la fin de sa saison et constituerait un obstacle pour lui trouver un nouveau club sur le marché des transferts.

Roony, qui ne s'était pas déplacé à Udine pour participer au tournoi triangulaire amical disputé samedi dernier, attendait un possible départ, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert avec option de rachat.