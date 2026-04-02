La direction d'un club saoudien a pris une décision concernant l'avenir de plusieurs de ses joueurs étrangers, ce qui a suscité de nombreuses spéculations et ouvert la voie à divers scénarios.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », la direction du club Al-Ittifaq a décidé de reporter sa décision finale concernant l'avenir de plusieurs de ses joueurs étrangers.

Le journal précise que la direction d'Al-Ittifaq a choisi d'attendre jusqu'au mois de mai prochain, afin de disposer d'une vision claire du budget du club pour la nouvelle saison sportive, tout en respectant pleinement les règles de viabilité financière.

Les contrats de quatre joueurs étrangers de premier plan expirent à la fin de la saison actuelle : le Néerlandais Georginio Wijnaldum, l’Égyptien Ahmed Hassan Koka, l’Écossais Jack Hendry et le Colombien Francisco Calvo.

Le journal a révélé que Wijnaldum reste l'option la plus en vue et la seule sérieusement envisagée pour un renouvellement à l'heure actuelle, tandis que les chances de voir l'Égyptien Ahmed Hassan Koka rester semblent très limitées, compte tenu du manque de conviction de l'encadrement technique quant à son niveau de performance cette saison, sans compter les blessures à répétition qui ont nui à ses apparitions.

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Koka n'a disputé que 11 matchs dans le championnat saoudien Roshen cette saison, contre 16 absences, se contentant de 575 minutes de jeu au cours desquelles il a inscrit un seul but et n'a délivré aucune passe décisive.

En revanche, Vinícius a livré une performance remarquable, disputant 25 matchs au cours desquels il a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives, tandis que le défenseur Jack Hendry a disputé 26 matchs et que le Colombien Francisco Calvo a disputé 24 matchs, marquant 3 buts et délivrant autant de passes décisives toutes compétitions confondues.