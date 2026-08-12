Le Somalien Omar Artan entre dans l'histoire de la Supercoupe d'Europe

L'arbitre somalien Omar Artan est entré dans l'histoire de la Supercoupe d'Europe, en devenant le premier arbitre extérieur au continent européen à diriger un match dans cette compétition.

Âgé de 34 ans, Artan aborde cette rencontre après une année marquée par son sacre au titre de meilleur arbitre masculin de la Confédération africaine de football (CAF) pour l'année 2025.

La désignation d'Artan revêt une importance supplémentaire, notamment après avoir été privé de la possibilité de diriger des matchs lors de la Coupe du monde 2026, à la suite du refus de son entrée aux États-Unis en raison de l'inscription de la Somalie sur la liste des pays soumis à une interdiction d'entrée sur le territoire.

Le match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa à Salzbourg sera le premier qu'Artan dirigera sur le continent européen, cette rencontre lui offrant l'occasion d'inscrire son nom dans l'histoire de la Supercoupe d'Europe par la porte d'un exploit sans précédent.

Artan avait déclaré dans un entretien accordé au site de l'Union européenne de football (UEFA) : « Beaucoup de personnes m'ont exprimé leur compassion, car lorsque vous travaillez pendant de longues années pour atteindre un objectif, puis que vous ne parvenez finalement pas à le réaliser, c'est extrêmement difficile. J'apprécie énormément le soutien que j'ai reçu du monde entier. Je suis vraiment reconnaissant. »